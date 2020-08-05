Князів Бориса та Гліба вбили у 1015 році, фото: «Правмир»

https://racurs.ua/ua/n142102-6-serpnya-vshanovuut-knyaziv-borysa-ta-gliba-i-jertv-bombarduvannya-hirosimy.html

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6 серпня — Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї також відомий як День Хіросіми. Цю дату обрано, у зв’язку з однією з найбільш трагічних подій Другої світової війни — ядерного бомбардування японського міста Хіросіма, здійсненого американськими військами 6 серпня 1945 року.

Загинули та зникли безвісти в результаті ядерного вибуху в Хіросімі близько 200 тис. осіб, ще 160 тис. осіб були поранені та зазнали радіаційного опромінення. Більшість загиблих були мирними жителями.

Через три дні, 9 серпня 1945 року, було здійснене атомне бомбардування японського міста Нагасакі. Тоді загинули понад 73 тис. осіб, ще близько 75 тис. були поранені.

Вважається, що атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі пришвидшили капітуляцію Японії в Другій світовій війні.

Православна церква 6 серпня вшановує Бориса та Гліба — одних із перших святих, канонізованих у Київській Русі. Це молодші сини Володимира Великого, вбиті, згідно з літописом, своїм старшим братом Святополком невдовзі після смерті їхнього батька у 1015 році.

Спочатку Бориса та Гліба вшановували як цілителів, згодом вони стали вважатися заступниками всіх руських князів. Цих святих вважали помічниками в битвах, зокрема, вважалося, що з їхньою допомогою була здобута перемога Рюрика Ростиславича над половецьким ханом Кончаком у 1180 році.

В народі вважалося, що цього дня працювати в полі не можна, оскільки поля може спалити блискавка. Також вважалося, що за погодою, яка встановиться цього дня, можна передбачити погоду в другій половині серпня.

Народні прикмети: