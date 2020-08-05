Князей Бориса и Глеба убили в 1015 году, фото: «Правмир»

https://racurs.ua/n142102-6-avgusta-chtyat-knyazey-borisa-i-gleba-i-jertv-bombardirovki-hirosimy.html

Ракурс

6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия также известный как День Хиросимы. Эта дата выбрана в связи с одним из самых трагических событий Второй мировой войны — ядерной бомбардировки японского города Хиросима, совершенного американскими войсками 6 августа 1945 года.

Погибли и пропали без вести в результате ядерного взрыва в Хиросиме около 200 тыс. человек, еще 160 тыс. человек были ранены и подверглись радиационному облучению. Большинство погибших были мирными жителями.

Спустя три дня, 9 августа 1945 года, была совершена атомная бомбардировка японского города Нагасаки. Тогда погибли более 73 тыс. человек, еще около 75 тыс. были ранены.

Считается, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ускорили капитуляцию Японии во Второй мировой войне.

Православная церковь 6 августа чтит Бориса и Глеба — одних из первых святых, канонизированных в Киевской Руси. Это младшие сыновья Владимира Великого, убитые, согласно летописи, своим старшим братом Святополком вскоре после смерти их отца в 1015 году.

Сначала Бориса и Глеба почитали как целителей, впоследствии они стали считаться покровителями всех князей Руси. Этих святых считали помощниками в битвах, в частности, считалось, что с их помощью была одержана победа Рюрика Ростиславича над половецким ханом Кончаком в 1180 году.

В народе считалось, что в этот день работать в поле нельзя, поскольку поля может сжечь молния. Также считалось, что за погодой, которая установится этого дня, можно предсказать погоду во второй половине августа.

Народные приметы: