Освітня катастрофа загрожує світу через коронавірусний карантин — ООН

https://racurs.ua/ua/n142041-osvitnya-katastrofa-zagrojuie-svitu-cherez-koronavirusnyy-karantyn-oon.html

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Освітня катастрофа загрожує світу через закриття шкіл внаслідок пандемії коронавірусу. В Організації Об'єднаних Націй (ООН) побоюються, що криза в освіті може підірвати людський потенціал та спричинити «катастрофу поколінь».

Пандемія COVID-19 викликала найбільший за всю історію крах освітнього процесу… Перед пандемією ми вже зіткнулися з кризою освіти. Зараз ми стикаємося з «катастрофою поколінь», яка ризикує погубити людський потенціал, підірвати десятиліття прогресу та посилити вкорінену нерівність, — сказав генсекретар ООН Антоніу Гутерреш, інформує сайт ООН.

Він додав, що в середині липня школи закрили у понад 160 країнах. Внаслідок цього близько мільярда учнів були змушені пропускати заняття. Окрім цього, за його словами, щонайменше 40 млн дітей у всьому світі пропустили навчання в критичний дошкільний рік.

Безпечне повернення учнів до шкіл і навчальних закладів має стати головним пріоритетом, — наголошує генсек ООН на першому кроці, який має здійснити влада після того, як передачу коронавірусу вдасться взяти під контроль.

Генсек ООН також виступив із відеозверненням в рамках кампанії «Врятуйте наше майбутнє". Кампанія закликає до дій із відкриття шкіл, приділенню пріоритетної уваги освіті і зосередженню на творчих й інноваційних способах навчання.

Рішення, які уряди і партнери ухвалюють зараз, матимуть довгострокові наслідки для сотень мільйонів молодих людей і перспектив розвитку країн на десятиріччя вперед. У нас є можливість переосмислити освіту, — резюмував генсек ООН.

Нагадаємо, у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померло вже понад 691 тис. осіб, одужали 10,8 млн. Загалом підтверджено 18,1 млн випадків захворювання. Лідером за кількістю хворих залишаються США, Бразилія, Індія та Росія.