Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Меган Маркл 4 серпня виповнилося 39 років. Фото: liga.net

Меган Маркл виповнилося 39 років — як вітали дружину принца Гаррі (ФОТО)

4 сер 2020, 15:42
999

Меган Маркл, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі, 4 серпня святкує свій день народження.

Вона відзначає свій 39 день народження. Оскільки Меган, Гаррі та їхній син Арчі зараз мешкають у Лос-Анджелесі, особисто їх не зможуть привітати члени королівської родини, але вони це зробили у соцмережах.

Маркл в Instagram привітали королева Єлизавета II та інші члени королівської родини. Так, королева опублікувала спільне фото з Меган і підписала знімок: «Бажаю щасливого дня народження герцогині Сассекській». Також зазначалося, що це фото зробили під час спільного візиту Єлизавети II і Меган Маркл в Честер у 2018 році.

Меган Маркл 4 серпня виповнилося 39 років. Фото: Instagram

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям залишили в своєму офіційному акаунті фото Меган, зроблене під час одного з офіційних візитів, і також побажавши їй «щасливого дня народження». Примітно, що всі члени королівської сім’ї, які привітали Маркл, продовжують вживати по відношенню до неї її титул.

Меган Маркл 4 серпня виповнилося 39 років. Фото: Instagram


Меган Маркл 4 серпня виповнилося 39 років. Фото: Instagram

Нагадаємо, ЗМІ з’ясували, що герцогиня Сассекська Меган Маркл ще до отримання титулу неодноразово вступала в конфлікт із представниками Букінгемського палацу. Виявилося, що ще у 2016 році, у перші місяці роману з принцом Гаррі, Меган Маркл мала непорозуміння з представниками палацу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿