Меган Маркл 4 серпня виповнилося 39 років. Фото: liga.net

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі, 4 серпня святкує свій день народження.

Вона відзначає свій 39 день народження. Оскільки Меган, Гаррі та їхній син Арчі зараз мешкають у Лос-Анджелесі, особисто їх не зможуть привітати члени королівської родини, але вони це зробили у соцмережах.

Маркл в Instagram привітали королева Єлизавета II та інші члени королівської родини. Так, королева опублікувала спільне фото з Меган і підписала знімок: «Бажаю щасливого дня народження герцогині Сассекській». Також зазначалося, що це фото зробили під час спільного візиту Єлизавети II і Меган Маркл в Честер у 2018 році.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям залишили в своєму офіційному акаунті фото Меган, зроблене під час одного з офіційних візитів, і також побажавши їй «щасливого дня народження». Примітно, що всі члени королівської сім’ї, які привітали Маркл, продовжують вживати по відношенню до неї її титул.

Нагадаємо, ЗМІ з’ясували, що герцогиня Сассекська Меган Маркл ще до отримання титулу неодноразово вступала в конфлікт із представниками Букінгемського палацу. Виявилося, що ще у 2016 році, у перші місяці роману з принцом Гаррі, Меган Маркл мала непорозуміння з представниками палацу.