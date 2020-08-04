Меган Маркл 4 августа исполнилось 39 лет. Фото:liga.net

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, 4 августа празднует свой день рождения.

Она отмечает свой 39 день рождения. Поскольку Меган, Гарри и их сын Арчи сейчас живут в Лос-Анджелесе, лично их не смогут поздравить члены королевской семьи, но они это сделали в соцсетях.

Маркл в Instagram поздравили королева Елизавета II и другие члены королевской семьи. Так, королева опубликовала совместное фото с Меган и подписала снимок: «Желаю счастливого дня рождения герцогине Сассекской». Также отмечалось, что это фото сделали во время совместного визита Елизаветы II и Меган Маркл в Честер в 2018 году.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям оставили в своем официальном аккаунте фото Меган, сделанное во время одного из официальных визитов, и также пожелали ей «счастливого дня рождения». Примечательно, что все члены королевской семьи, которые поздравили Маркл, продолжают употреблять по отношению к ней ее титул.

Напомним, СМИ выяснили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл еще до получения титула неоднократно вступала в конфликт с представителями Букингемского дворца. Оказалось, что еще в 2016 году, в первые месяцы романа с принцем Гарри, Меган Маркл имела недоразумения с представителями дворца.