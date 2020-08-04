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Ракурс
Россия стягивает на оккупированный Донбасс тяжелую технику и боеприпасы. Фото: donbass-info.com

Россия стягивает на оккупированный Донбасс тяжелую технику и боеприпасы

4 авг 2020, 15:24
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Агрессия России на оккупированной территории Донбасса продолжается даже в период действия режима прекращения огня. На неподконтрольную Украине территорию Донбасса продолжаются поставки тяжелой техники, вооружения и боеприпасов из Российской Федерации.

Только за последнюю неделю оккупанты через неподконтрольные участки границы с РФ переправили на Донбасс 30 автомобилей с боеприпасами и стрелковым оружием, сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Также на автомобилях в оккупированный Донбасс было доставлено прочее военное имущество и около 1 тыс. тонн топлива для военных нужд.

Кроме того, оккупанты перебросили на неподконтрольную Украине территорию Донецкой и Луганской областей не менее десяти единиц бронетехники.


Также Россией была проведена ротация личного состава. На Донбасс прибыли новые российские наемники.

Как ранее писал «Ракурс», в Кремле заявили, что Россия будет официально спонсировать боевиков на Донбассе, если в США примут закон о выделении 300 млн долл. в год военной помощи Украине. В Москве считают, что оккупантам нужно будет «защищаться», поэтому они готовы дать им оружие.

Источник: Ракурс


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