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Ракурс
На взятке в 200 тыс. грн погорел чиновник Киевской ОГА — новости Киева

На взятке в 200 тыс. грн погорел чиновник Киевской ОГА (ФОТО)

4 авг 2020, 15:19
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На взятке в 200 тыс. грн попался во вторник, 4 августа, чиновник Киевской облгосадминистрации. Инженера по техническому надзору департамента регионального развития ОГА задержали оперативники Нацполиции и Службы безопасности непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Как установило следствие, чиновник требовал 200 тыс. грн за подписание актов приема выполненных работ на строительстве одной из школ в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

После получения взятки он был задержан прокурорами совместно с детективами главного управления Нацполиции в Киеве, — говорится в сообщении.

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Сейчас идут следственные действия в помещении департамента Киевской ОГА, где работал задержанный инженер.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК.

Источник: Ракурс


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