На хабарі у 200 тис. грн погорів чиновник Київської ОДА — новини Києва

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На хабарі у 200 тис. грн спіймався у вівторок, 4 серпня, чиновник Київської ОДА. Інженера з технічного нагляду департаменту регіонального розвитку ОДА затримали оперативники Нацполіції та Служби безпеки безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди.

Як встановило слідство, посадовець вимагав 200 тис. грн за підписання актів приймання виконаних робіт на будівництві однієї зі шкіл на Київщині. Про це інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

Після одержання хабара його затримано прокурорами спільно з детективами головного управління Нацполіції у Києві, — йдеться у повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії у приміщенні департаменту Київської ОДА, де працював затриманий інженер.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.