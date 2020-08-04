Пасажири відмовлялися летіти в медичних масках, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n142035-medychni-masky-sprovokuvaly-biyku-na-bortu-litaka-gollandskoyi-aviakompaniyi-video.html

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Медичні маски стали причиною бійки, яка виникла на борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM, котрий прямував на розташований у Середземному морі відомий курортний острів Ібіца.

Інцидент стався 31 липня — після того як, літак вилетів із Амстердама, повідомляє видання The Independent.

Бійка розпочалася після того, як двоє відпочивальників із Великої Британії відмовилися надягти медичні маски. За словами очевидців, один із них був п’яним і почав сперечатися з іншими пасажирами.

Зрештою конфлікт переріс у бійку, в яку втрутилися навіть пілоти. Інцидент зняв на відео один із пасажирів. Осіб, які розпочали бійку, заарештувала поліція після прибуття літака на Ібіцу.

Маски є обов’язковими для рейсів KLM та в голландських аеропортах як частина коронавірусних обмежень, запроваджених у Нідерландах.

У авіакомпанії, коментуючи цей інцидент, зазначили, що пасажирів перевіряють на наявність масок під час посадки в літак, персонал згодом також нагадував про необхідність їх надягти під час польоту.

Нагадаємо, у березні жінка, яка навмисне кашляла на стюардесу, спровокувала бійку в літаку авіакомпанії Thai Airways.