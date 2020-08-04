Літак Путіна прибув у Крим, де відпочиває Медведчук — новини Криму

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Літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна прибув до анексованого Криму 4 серпня. Напередодні до окупованого півострова завітали нардеп від ОПЗЖ і кум президента РФ Віктор Медведчук разом з дружиною Оксаною Марченко.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar. Літак ІЛ 96−300 з бортовим номером RA-96012 виконував рейс Москва — Сімферополь і вже приземлився в аеропорту окупованого кримського міста. За інформацією ЗМІ РФ, літак ІЛ 96−300 належить до авіапарку резервних авіалайнерів Путіна. До 2003 року він використовувався як основний президентський літак, пише Bihus.info.

Нагадаємо, 7 липня у Медведчука день народження. За тиждень до свята він разом з дружиною приїхав у Крим. На територію окупованого півострова родина заїхала на авто через пункт пропуску «Каланчак». Прес-секретар Медведчука підтвердила, що політик «перебуває у відпустці і відпочиває з сім'єю в Криму». Даних про те, що Медведчук виїхав із Криму — досі немає.

Дружина Медведчука володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. кв. м., а також будинком із госпспорудами. Також Медведчуки мають розкішну резиденцію біля Сімеїзу. У генплані, затвердженому окупаційною владою Ялти, цей будинок позначений як «Палац Медведчука».

Медведчук з початку 2000-х років є кумом президента РФ Володимира Путіна і Світлани Медведєвої — дружини російського екс-прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.