Самолет Путина прилетел в Крым, где отдыхает Медведчук — новости Крыма

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Самолет президента России Владимира Путина прибыл в аннексированный Крым 4 августа. На днях на оккупированный полуостров поехали нардеп от ОПЗЖ и кум президента РФ Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar. Самолет ИЛ 96−300 с бортовым номером RA-96012 выполнял рейс Москва — Симферополь и уже приземлился в аэропорту оккупированного крымского города. По информации СМИ РФ, самолет ИЛ 96−300 числится в авиапарке резервных самолетов Путина. До 2003 года он использовался как основной президентский самолет, пишет Bihus.info.

Напомним, 7 июля у Медведчука день рождения. За неделю до праздника он вместе с женой уехал в Крым. На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто через пункт пропуска «Каланчак». Пресс-секретарь Медведчука подтвердила, что политик «находится в отпуске с семьей в Крыму». Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма — до сих пор нет.

Жена Медведчука владеет земельным участком под Ялтой площадью более 5 тыс. кв. м., а также домом с хозпостройками. Также Медведчуки имеют роскошную резиденцию у Симеиза. В генплане, утвержденном оккупационными властями Ялты, этот дом обозначен как «Дворец Медведчука».

Медведчук с начала 2000-х годов являются кумом президента РФ Владимира Путина и Светланы Медведевой — жены российского экс-премьер-министра Дмитрия Медведева.