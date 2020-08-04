Александр Лукашенко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n142033-o-popytke-ustroit-boynu-v-minske-s-pomoschu-vagnerovcev-zayavil-lukashenko.html

Ракурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Минске с помощью «вагнеровцев» хотели устроить бойню, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Кроме того, Лукашенко сказал, что для дестабилизации ситуации в Беларуси направлены «миллиардные ресурсы».

Такое заявление сделал белорусский президент во время обращения к белорусскому народу и парламенту. Тем не менее, Лукашенко никого не стал напрямую обвинять в попытках дестабилизации ситуации в стране и резко перешел к обсуждению инцидента с задержанием наемников «Вагнера».

Белорусский президент заявил, что руководство частной военной компании путается в объяснениях относительно того, с какой целью наемники находились в Беларуси. Сначала говорилось о том, что боевики летят в Стамбул, затем вместо Стамбула была названа Венесуэла. По мнению Лукашенко, создается впечатления, что в компании не знали, куда направили своих сотрудников, и объяснения звучат неправдоподобно.

Президент Беларуси сообщил, что еще один отряд наемников был переброшен на юг страны, но не стал озвучивать подробности.

На нашем крепком, монолитном обществе решили отработать «цветные революции». Не получится, — резюмировал Лукашенко.

По словам Лукашенко, к задержанным «вагнеровцам» относятся «по-человечески», потому наемники не отказываются давать показания. Президент Беларуси призвал СМИ честно и правдиво освещать ситуацию, а не искать фейковых сенсаций.

Мы родные люди — белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире и не подбрасывайте здесь оружие, не обостряйте обстановку, потому что будет полыхать так, что во Владивостоке будет видно, — подытожил Лукашенко.

Как ранее писал «Ракурс», оппозиционный белорусский политик и бывший кандидат на кресло президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко устроил «цирк» с задержанием «вагнеровцев» во время предвыборной кампании.