Олександр Лукашенко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n142033-pro-sprobu-vchynyty-biynu-u-minsku-za-dopomogou-vagnerivciv-zayavyv-lukashenko.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що у Мінську за допомогою «вагнерівців» хотіли вчинити бійню, щоб дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами. Крім того, Лукашенко сказав, що для дестабілізації ситуації у Білорусі спрямовано «мільярдні ресурси».

Таку заяву зробив білоруський президент під час звернення до білоруського народу і парламенту. Проте, Лукашенко нікого не став прямо звинувачувати у спробах дестабілізації ситуації в країні та різко перейшов до обговорення інциденту із затриманням найманців «Вагнера».

Білоруський президент заявив, що керівництво приватної військової компанії плутається у поясненнях щодо того, з якою метою найманці перебували в Білорусі. Спочатку йшлося про те, що бойовики летять у Стамбул, потім замість Стамбула була названа Венесуела. На думку Лукашенка, створюється враження, що в компанії не знали, куди направили своїх співробітників, і пояснення звучать неправдоподібно.

Президент Білорусі повідомив, що ще один загін найманців був перекинутий на південь країни, але не став озвучувати подробиці.

На нашому міцному, монолітному суспільстві вирішили відпрацювати «кольорові революції». Не вийде, — резюмував Лукашенко.

За словами Лукашенка, до затриманих «вагнерівців» відносяться «по-людськи», тому найманці не відмовляються давати свідчення. Президент Білорусі закликав ЗМІ чесно і правдиво висвітлювати ситуацію, а не шукати фейкових сенсацій.

Ми рідні люди — білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї. Ми завжди жили тут у мирі і не підкидайте тут зброї, не загострюйте ситуацію, тому що буде палати так, що у Владивостоці буде видно, — додав Лукашенко.

Як раніше писав «Ракурс», опозиційний білоруський політик і колишній кандидат на крісло президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Лукашенко влаштував «цирк» із затриманням «вагнерівців» під час передвиборчої кампанії.