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Меган Маркл та принц Гаррі у 2018 році завели чорного лабрадора, фото: Showbiz Cheat Sheet

Кличка лабрадора Меган Маркл та принца Гаррі нарешті стала відома (ФОТО)

4 сер 2020, 14:30
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Меган Маркл та британський принц Гаррі ще у 2018 році завели собі чорного лабрадора.

Хоча цього собаку можна бачити на багатьох знімках з ними, його кличка донедавна лишалася невідомою, повідомляє видання People.

Кличка лабрадора стала відомою завдяки журналістам Оміду Скоб'є та Керолін Дюран, які давно пишуть на тему британської королівської сім’ї.

У їхній новій книжці «У пошуках свободи: Гаррі та Меган і створення сучасної королівської сім’ї» вказано, що лабрадора звати Пула.

Пула — національна валюта Ботсвани, африканської країни, яку Меган та Гаррі відвідали, коли почали зустрічатися. На поширеній у Південній Африці мові тсвана «пула» означає «дощ». І оскільки дощ в Ботсвані дуже мізерний, він вважається дуже цінним явищем.

Тож кличка собаки є досить символічною.

До весілля з принцом Гаррі у Маркл були дві собаки з кличками Богарт і Гай, яких їх довелося залишити в США. Після того, як пара переїхала до Каліфорнії, ці собаки знову живуть з нею.


Меган Маркл з собаками, фото: People

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі нещодавно оголосили «війну» папараці.


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