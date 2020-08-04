Кличка лабрадора Меган Маркл та принца Гаррі нарешті стала відома (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n142032-klychka-labradora-megan-markl-ta-prynca-garri-nareshti-stala-vidoma-foto.htmlРакурс
Меган Маркл та британський принц Гаррі ще у 2018 році завели собі чорного лабрадора.
Хоча цього собаку можна бачити на багатьох знімках з ними, його кличка донедавна лишалася невідомою, повідомляє видання People.
Кличка лабрадора стала відомою завдяки журналістам Оміду Скоб'є та Керолін Дюран, які давно пишуть на тему британської королівської сім’ї.
У їхній новій книжці «У пошуках свободи: Гаррі та Меган і створення сучасної королівської сім’ї» вказано, що лабрадора звати Пула.
Пула — національна валюта Ботсвани, африканської країни, яку Меган та Гаррі відвідали, коли почали зустрічатися. На поширеній у Південній Африці мові тсвана «пула» означає «дощ». І оскільки дощ в Ботсвані дуже мізерний, він вважається дуже цінним явищем.
Тож кличка собаки є досить символічною.
До весілля з принцом Гаррі у Маркл були дві собаки з кличками Богарт і Гай, яких їх довелося залишити в США. Після того, як пара переїхала до Каліфорнії, ці собаки знову живуть з нею.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі нещодавно оголосили «війну» папараці.