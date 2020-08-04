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Меган Маркл и принц Гарри в 2018 году завели черного лабрадора, фото: Showbiz Cheat Sheet

Кличка лабрадора Меган Маркл и принца Гарри стала известна (ФОТО)

4 авг 2020, 14:30
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Меган Маркл и британский принц Гарри в 2018 году завели себе черного лабрадора.

Хотя эту собаку можно видеть на многих снимках с ними, ее кличка недавно оставалась неизвестной, сообщает издание People.

Кличка лабрадора стала известной благодаря журналистам Омиду Скобье и Кэролин Дюран, которые давно пишут на тему британской королевской семьи.

В их новой книге «В поисках свободы: Гарри и Меган и создание современной королевской семьи» указано, что лабрадора зовут Пула.

Пула — национальная валюта Ботсваны, африканской страны, которую Меган и Гарри посетили, когда начали встречаться. На распространенном в Южной Африке языке тсвана «пула» означает «дождь». И поскольку дождь в Ботсване очень скуден, он считается очень ценным явлением.

Поэтому кличка собаки является достаточно символической.

До свадьбы с принцем Гарри в Маркл были две собаки с кличками Богарт и Гай, которых их пришлось оставить в США. После того как пара переехала в Калифорнию, эти собаки снова живут с ней.


Меган Маркл с собаками, фото: People

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри недавно объявили «войну» папарацци.


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