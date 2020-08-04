Гранату бросили в экс-депутата райсовета в Одессе — детали инцидента

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Гранату бросили в экс-депутата Килийского райсовета Анатолия Коломийца вечером 3 августа в Одессе. Руководитель местного подразделения организации «Международная антикоррупционная ассамблея» в момент нападения находился возле спорткомплекса «Краян».

Я выпрыгнул из автомобиля и стрелял в сторону злоумышленников. Было два человека, они убежали, — рассказал Коломиец, пишет «Суспільне».

По словам потерпевшего, он шел к автомобилю, когда в его сторону «двое неизвестных» бросили две гранаты РГД-5. После этого мужчина вызвал полицейских.

Сейчас я занимаюсь предприятиями, которые похитили у людей депутаты Одесского облсовета и «местные царьки». Я им перешел дорогу, связываю нападение именно с этой ситуацией, — пояснил Коломиец.

В полиции Одесской рассказали, что инцидент произошел в переулке Высокий. Следователи считают, что группа лиц бросила в сторону Коломийца две гранаты, когда тот садился в авто. Правоохранители зафиксировали осколочные повреждения транспортного средства экс-депутата.

Дело предварительно квалифицировали как покушение на убийство. Сейчас идет следствие.

Местное СМИ напоминает, что полиция также расследует причастность Коломийца к делу «Краян». Речь идет о схеме на 92 млн грн, которую якобы организовали одесский мэр Геннадий Труханов вместе с сообщниками. Фигуранты дела приобрели руины завода «Краян» на аукционе за 4,2 млн грн, а через 10 месяцев продали уже в 40 раз дороже.

В то же время, по версии следствия, Коломиец и еще три человека купили завод по завышенной цене, что нанесло ущерб бюджету Одессы на сумму более 92 млн грн. 29 января судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения экс-депутату в виде залога в 420 тыс. грн. Сам Коломиец назвал подозрение «политическим заказом и местью».