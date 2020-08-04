Газовыми баллончиками могут «вооружить» проводников поездов. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n142030-gazovymi-ballonchikami-mogut-voorujit-provodnikov-poezdov.html

Ракурс

Газовые баллончики могут разрешить применять проводникам поездов «Укрзализныци» для защиты от агрессивных пассажиров. Этот вопрос стоит очень остро после избиения пассажира поезда Мариуполь-Киев и попытки ее изнасилования.

О «вооружении» проводников «Укрзализныци» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «Громадському радіо».

Криклий сообщил, что он инициировал вопрос относительно разрешения применения проводниками спецсредств. Ранее рассматривался вопрос о «вооружении» проводников электрошокерами, но такие спецсредства разрешены только правоохранителям, поэтому в министерстве рассматривают вариант с газовыми баллончиками.

По мнению Криклия, будет лучше, если у проводника будет газовый баллончик, чем вообще не будет никаких средств защиты от неадекватных и агрессивных пассажиров.

Как ранее писал «Ракурс», 31 июля около 3.00 ночи в купе вагона поезда Мариуполь-Киев произошел шокирующий инцидент. В купе ворвался неизвестный мужчина и начал избивать спящую женщину, которая ехала вместе со своим шестилетним сыном. Злоумышленник предпринял попытку изнасилования, но женщине удалось убежать от нападавшего и вместе с ребенком закрыться в купе проводницы одного из вагонов.