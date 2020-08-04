Газовими балончиками можуть «озброїти» провідників потягів. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n142030-gazovymy-balonchykamy-mojut-ozbroyity-providnykiv-potyagiv.html

Ракурс

Газові балончики можуть дозволити застосовувати провідникам потягів «Укрзалізниці» для захисту від агресивних пасажирів. Це питання стоїть дуже гостро після побиття пасажирки потягу Маріуполь-Київ і спроби її зґвалтування.

Щодо «озброєння» провідників «Укрзалізниці» заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю «Громадському радіо».

Криклій повідомив, що він ініціював питання щодо дозволу застосування провідниками спецзасобів. Раніше розглядалося питання про «озброєння» провідників електрошокерами, але такі спецзасоби дозволені тільки правоохоронцям, тому в міністерстві розглядають варіант із газовими балончиками.

На думку Криклія, буде краще, якщо у провідника буде газовий балончик, ніж взагалі не буде ніяких засобів захисту від неадекватних і агресивних пасажирів.

Як раніше писав «Ракурс», 31 липня близько 3.00 ночі в купе вагону потягу Маріуполь-Київ стався шокуючий інцидент. До купе увірвався невідомий чоловік і почав бити сплячу жінку, яка їхала разом зі своїм шестирічним сином. Зловмисник здійснив спробу зґвалтування, але жінці вдалося втекти від нападника і разом із дитиною закритися у купе провідниці одного з вагонів.