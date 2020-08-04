Напад на екс-депутата райради скоїли в Одесі — деталі інциденту

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Напад на екс-депутата Кілійської райради Анатолія Коломійця скоїли ввечері 3 серпня в Одесі. Керівник місцевого підрозділу організації «Міжнародна антикорупційна асамблея» у момент нападу перебував біля спорткомплексу «Краян».

Я вистрибнув з автомобіля та стріляв у бік нападників. Було двоє осіб, вони втекли, — розповів Коломієць, пише «Суспільне».

За словами потерпілого, він йшов до автомобіля, коли в його бік «двоє невідомих» кинули дві гранати РГД-5. Після цього чоловік викликав поліцейських.

Зараз я займаюся підприємствами, які викрали у людей депутати Одеської облради та «місцеві царьки». Я їм перейшов дорогу, пов’язую це конкретно з цією ситуацією, — пояснив Коломієць.

У поліції Одещини розповіли, що інцидент стався у провулку Високий. Слідчі вважають, що група осіб кинула у бік Коломійця дві гранати, коли той сідав до авто. Правоохоронці зафіксували осколкові пошкодження транспортного засобу екс-депутата.

Справу попередньо кваліфікували як замах на вбивство. Зараз триває слідство.

Місцеве ЗМІ додає, що поліція також розслідує причетність Коломійця до справи «Краян». Йдеться про схему на 92 млн грн, яку нібито організували одеський мер Геннадій Труханов разом зі спільниками. Фігуранти справи придбали руїни заводу «Краян» на аукціоні за 4,2 млн грн, а через 10 місяців продали вже у 40 разів дорожче.

Водночас, за версією слідства, Коломієць та ще троє осіб купили завод за вдвічі завищеною ціною, що завдало збитків бюджету Одеси на суму понад 92 млн грн. 29 січня суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід екс-депутату у виді застави у 420 тис. Сам Коломієць назвав підозру «політичним замовленням та помстою».