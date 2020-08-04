Пассажиры отказывались лететь в медицинских масках, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n142035-medicinskie-maski-sprovocirovali-draku-na-bortu-samoleta-gollandskoy-aviakompanii-video.html

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Медицинские маски стали причиной драки, возникшей на борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM, направлявшегося на расположенный в Средиземном море известный курортный остров Ибица.

Инцидент произошел 31 июля, после того как самолет вылетел из Амстердама, сообщает издание The Independent.

Драка началась после того, как двое отдыхающих из Великобритании отказались надевать медицинские маски. По словам очевидцев, один из них был пьян и начал спорить с другими пассажирами.

В конце концов конфликт перерос в драку, в которую вмешались даже пилоты. Инцидент снял на видео один из пассажиров. Лиц, которые начали драку, арестовала полиция по прибытии самолета на Ибицу.

Маски являются обязательными для рейсов KLM и в голландских аэропортах как часть коронавирусных ограничений, введенных в Нидерландах.

В авиакомпании, комментируя этот инцидент, отметили, что пассажиров проверяют на наличие масок при посадке в самолет, персонал впоследствии также напоминал о необходимости их надеть во время полета.

Напомним, в марте женщина, которая умышленно кашляла на стюардессу, спровоцировала драку в самолете авиакомпании Thai Airways.