Росія стягує на окупований Донбас важку техніку і боєприпаси. Фото: donbass-info.com

https://racurs.ua/ua/n142037-rosiya-styaguie-na-okupovanyy-donbas-vajku-tehniku-i-boieprypasy.html

Ракурс

Агресія Росії на окупованій території Донбасу триває навіть у період дії режиму припинення вогню. На непідконтрольну Україні територію Донбасу тривають поставки із Російської Федерації важкої техніки, озброєння і боєприпасів.

Тільки за останній тиждень окупанти через непідконтрольні ділянки кордону з РФ переправили на Донбас 30 автомобілів із боєприпасами і стрілецькою зброєю, повідомляє прес-служба Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Також на автомобілях до окупованого Донбасу було доставлено інше військове майно та близько 1 тис. тонн палива для військових потреб.

Окрім того, окупанти перекинули на непідконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей щонайменше десять одиниць бронетехніки.

Також Росією була проведена ротація особового складу. На Донбас прибули нові російські найманці.

Як раніше писав «Ракурс», у Кремлі заявили, що Росія буде офіційно спонсорувати бойовиків на Донбасі, якщо в США приймуть закон про виділення 300 млн дол. на рік військової допомоги Україні. У Москві вважають, що окупантам потрібно буде «захищатися», тому вони готові дати їм зброю.