Образовательная катастрофа грозит миру из-за коронавирусного карантина — ООН

https://racurs.ua/n142041-obrazovatelnaya-katastrofa-grozit-miru-iz-za-koronavirusnogo-karantina-oon.html

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Образовательная катастрофа угрожает миру из-за закрытия школ вследствие пандемии коронавируса. В Организации Объединенных Наций опасаются, что кризис в образовании может подорвать человеческий потенциал и вызвать «катастрофу поколений».

Пандемия COVID-19 вызвала наибольший за всю историю крах образовательного процесса… Перед пандемией мы уже столкнулись с кризисом в образовании. Сейчас мы сталкиваемся с «катастрофой поколений», которая рискует погубить человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усилить укоренившееся неравенство, — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш, информирует сайт ООН.

Он добавил, что в середине июля школы закрыли более чем 160 стран. В результате около миллиарда учащихся были вынуждены пропускать занятия. Кроме этого, по его словам, по меньшей мере 40 млн детей во всем мире пропустили дошкольный год обучения.

Безопасное возвращение учащихся в школы и учебные заведения должно стать главным приоритетом, — говорит генсек ООН о первом этапе, который должен быть осуществлен властями после того, как передачу коронавируса удастся взять под контроль.

Генсек ООН также выступил с видеообращением в рамках кампании «Спасите наше будущее». Кампания призывает к действиям по открытию школ, уделению приоритетного внимания образованию и продвижению творческих и инновационных способов обучения.

Решения, которые правительства принимают сейчас, будут иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов молодых людей, а также повлияют на перспективы развития стран на десятилетия вперед. У нас есть возможность переосмыслить образование, — резюмировал генсек ООН.

Напомним, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже свыше 691 тыс. человек, выздоровели — 10,8 млн. В общем подтверждено 18,1 млн случаев заболевания. Лидерами по числу заболевших остаются США, Бразилия, Индия и Россия.