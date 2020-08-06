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Коронавірус в Україні. Фото: Shutterstock

Черговий коронавірусний рекорд в Україні — за добу 1 тис. 318 нових випадків (ІНФОГРАФІКА)

6 сер 2020, 09:23
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу було зафіксовано рекордне значення летальних випадків.

Станом на 6 серпня коронавірусом заразилися 1 тис. 318 громадян. Усього з початку епідемії в Україні захворіли 76 тис. 880 осіб. Подолали коронавірус за минулу добу 997 осіб, а всього одужали 41 тис. 527 людини. Зараз продовжують хворіти 33 тис. 462 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Динаміка росту захворюванності на коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За добу померла від хвороби 31 особа. Загальна кількість жертв становить 1 тис. 819 осіб. Підозр на коронавірус із початку епідемії було 131 тис. 177.

Динаміка захворюванності на коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус за добу зафіксували у таких областях:


  • Львівській області (197 нових хворих);
  • місті Києві (180 осіб);
  • Рівненській області (96 осіб);
  • Чернівецькій області (85 осіб).


Найменше випадків захворювання на COVID-19 6 серпня зафіксували в Херсонській області — шестеро хворих. У Луганській області не виявили жодного хворого на коронавірус за добу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 призвів до зачинення в Херсоні на карантин міської клінічної лікарні імені Лучанського. Коронавірус виявили в шести медпрацівників і трьох пацієнтів реанімаційного відділення цієї лікарні.

Джерело: Ракурс


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