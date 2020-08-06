Коронавірус в Україні. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n142112-koronavirus-v-ukrayini-nabyraie-obertiv-za-dobu-1-tys-318-novyh-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу було зафіксовано рекордне значення летальних випадків.

Станом на 6 серпня коронавірусом заразилися 1 тис. 318 громадян. Усього з початку епідемії в Україні захворіли 76 тис. 880 осіб. Подолали коронавірус за минулу добу 997 осіб, а всього одужали 41 тис. 527 людини. Зараз продовжують хворіти 33 тис. 462 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.





За добу померла від хвороби 31 особа. Загальна кількість жертв становить 1 тис. 819 осіб. Підозр на коронавірус із початку епідемії було 131 тис. 177.

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус за добу зафіксували у таких областях:

Львівській області (197 нових хворих);

місті Києві (180 осіб);

Рівненській області (96 осіб);

Чернівецькій області (85 осіб).



Найменше випадків захворювання на COVID-19 6 серпня зафіксували в Херсонській області — шестеро хворих. У Луганській області не виявили жодного хворого на коронавірус за добу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 призвів до зачинення в Херсоні на карантин міської клінічної лікарні імені Лучанського. Коронавірус виявили в шести медпрацівників і трьох пацієнтів реанімаційного відділення цієї лікарні.