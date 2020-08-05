Лікарню на Херсонщині закрили на карантин через коронавірус, фото: UAZMI

https://racurs.ua/ua/n142107-spalah-koronavirusu-pryzviv-do-zakryttya-na-karantyn-likarni-u-hersoni.html

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Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 призвів до закриття у Херсоні на карантин міської клінічної лікарні імені Лучанського.

У цьому медзакладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписування та приймання дорослих і дітей планового та невідкладного порядку, а також вагітних та жінок, які народжують чи народили, повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

Коронавірус виявили у шести медпрацівників та трьох пацієнтів реанімаційного відділення цієї лікарні.

Рішення про закриття медзакладу на карантин ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Жителі району, який обслуговувала ця лікарня, зможуть звернутися за медичною допомогою до кількох інших закладів, котрі прийматимуть їх залежно від дня місяця, віку або стану здоров’я. Відповідний перелік підготувала Харківська ОДА, він наведений у наказі, доступному за посиланням.

Виписувати хворих з лікарні імені Лучанського будуть лише в разі негативного ПЛР-тесту. Крім того, продовжить працювати міський центр серця, що функціонує на базі цієї лікарні. Всіх його пацієнтів і медпрацівників наразі тестують на наявність коронавірусу.

Нагадаємо, спалах COVID-19 зафіксували у Вищому антикорупційному суді. Захворіли п’ятеро співробітників цієї установи.