Больницу на Херсонщине закрыли на карантин из-коронавируса, фото: UAZMI

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Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 привела к закрытию в Херсоне на карантин городской клинической больницы имени Лучанского.

В этом медучреждении с 5 по 18 августа будут прекращены выписывание и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка, а также беременных и женщин, которые рожают или родили, сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Коронавирус обнаружили у шести медработников и трех пациентов реанимационного отделения этой больницы.

Решение о закрытии медучреждения на карантин приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Жители района, который обслуживала эта больница, смогут обратиться за медицинской помощью в нескольких других заведений, которые будут принимать их в зависимости от дня месяца, возраста и состояния здоровья. Соответствующий перечень подготовила Харьковская ОГА, он приведен в приказе, доступном по ссылке.

Выписывать больных из больницы имени Лучанского будут только в случае отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, продолжит работать городской центр сердца, функционирующий на базе этой больницы. Всех его пациентов и медработников пока тестируют на наличие коронавируса.

Напомним, вспышку COVID-19 зафиксировали в Высшем антикоррупционном суде. Заболели пятеро сотрудников этого учреждения.