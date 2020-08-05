Вспышка коронавируса произошла в ВАКС. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n142081-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-antikorrupcionnom-sude.html

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 произошла в Высшем антикоррупционном суде.

Болезнь обнаружили у пятерых сотрудников Апелляционной палаты ВАКС. У этих лиц был положительный тест на коронавирус. Об этом 5 августа сообщают УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что посетителей в здание суда пускают только при условии соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Это делается, чтобы обезопасить от заражения как самих посетителей, так и работников суда.

Кроме того, из-за того, что некоторые судьи находятся на больничном, с рассмотрения сняли 14 дел, которые должны были быть рассмотрены 5 августа.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 150 новых случаев заболевания COVID-19. А в Украине за 4 августа заразилась 1 тыс. 271 человек. С начала эпидемии в стране инфекцию подхватили 75 тыс. 490 человек.