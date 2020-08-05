Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирусный фонд «похудел» на 1,3 млрд грн — именно такую сумму потратили за июль.

По состоянию на 30 июля за счет бюджетов всех уровней проведены платежи на сумму 4,5 млрд грн. Из госбюджета были потрачены 1,7 млрд грн, а из местных бюджетов 2,8 млрд. Власть убеждает, что эти деньги пошли на приобретение товаров и оплату услуг для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 5 августа сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Госказначейства.

Отмечается, что деньги потратили на медицинские маски, антисептики и экспресс-тесты. Также оплачивались медикаменты и расходные материалы, услуги на перевозки инфицированных коронавирусом пациентов и их питание.

Чиновники уверяют, что Минфин постоянно мониторит бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, с начала вспышки коронавирусной инфекции в Украине Министерство здравоохранения не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве еще пять месяцев назад заявляли о намерениях обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ.

В апреле Кабмин выделил министерству 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, в том числе и аппаратов ИВЛ. Однако Минздрав до сих пор «готовит необходимые документы для проведения закупок.