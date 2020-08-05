В эпицентре взрыва в Бейруте было судно из Мариуполя, его судьба неизвестна

Взрыв в Бейруте. Фото: Sputnik

https://racurs.ua/n142079-v-epicentre-vzryva-v-beyrute-bylo-sudno-iz-mariupolya-ego-sudba-neizvestna.html

Ракурс

Взрыв в Бейруте, прогремевший вчера, 4 августа, разрушил несколько кварталов города и нанес ущерб тысячам людей, из них почти сотня умерли. Два взрыва произошли в порту в течение 15 минут.



В порту, где произошел взрыв, стояло судно из Мариуполя. Об этом сообщили в Мариупольском морском порту в комментарии для «Радіо Свобода».

17 июля в порт Бейрута вышло судно MERO STAR. Оно загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и оставило порт. Однако дальнейшая судьба судна пока неизвестна.

Соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани сообщил, что в порту Бейрута, где произошел взрыв, находились два суда, которые вышли из Мариуполя. Есть подозрения, что они перевозили зерно и один из них может оказаться судном MERO STAR. Согласно информации из открытых реестров, MERO STAR ходит под флагом Сьерра-Леоне.

Ранее посольство Украины сообщало, что данные о пострадавших украинцах отсутствуют.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощный взрыв в порту Бейрута прогремел на всю столицу Ливана. Взрывная волна распространилась в центре города и пригороде, повредив некоторые здания. В домах на расстоянии 10 км вырывало двери и окна, повреждены перекрытия.