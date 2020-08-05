В епіцентрі вибуху у Бейруті було судно з Маріуполя, його доля невідома

Вибух у Бейруті. Фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n142079-v-epicentri-vybuhu-u-beyruti-bulo-sudno-z-mariupolya-yogo-dolya-nevidoma.html

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Вибух у Бейруті, який пролунав учора, 4 серпня, зруйнував декілька кварталів міста та завдав шкоди тисячам осіб, із них майже сотня померли. Два вибухи сталися в порту впродовж 15 хвилин.

У порту, де стався вибух, стояло судно з Маріуполя. Про це повідомили в Маріупольському морському порту в коментарі для «Радіо Свобода».

17 липня в порт Бейрута вийшло судно MERO STAR. Воно завантажилося пшеницею в Маріупольському порту й залишило порт. Однак подальша доля судна наразі невідома.

Співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані повідомив, що в порту Бейрута, де відбувся вибух, перебували два кораблі, що вийшли з Маріуполя. Є підозри, що вони перевозили зерно та один із них може виявитися судном MERO STAR. Згідно з інформацією з відкритих реєстрів, MERO STAR ходить під прапором Сьєрра-Леоне.

Раніше посольство України повідомляло, що дані про постраждалих українців відсутні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний вибух у порту Бейрута сколихнув всю столицю Лівану. Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши деякі будівлі. У будинках на відстані 10 км виривало двері та вікна, пошкоджені перекриття.