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Ракурс
Вибух у Бейруті. Фото: Sputnik

В епіцентрі вибуху у Бейруті було судно з Маріуполя, його доля невідома

5 сер 2020, 13:29
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Вибух у Бейруті, який пролунав учора, 4 серпня, зруйнував декілька кварталів міста та завдав шкоди тисячам осіб, із них майже сотня померли. Два вибухи сталися в порту впродовж 15 хвилин.

У порту, де стався вибух, стояло судно з Маріуполя. Про це повідомили в Маріупольському морському порту в коментарі для «Радіо Свобода».

17 липня в порт Бейрута вийшло судно MERO STAR. Воно завантажилося пшеницею в Маріупольському порту й залишило порт. Однак подальша доля судна наразі невідома.

Співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані повідомив, що в порту Бейрута, де відбувся вибух, перебували два кораблі, що вийшли з Маріуполя. Є підозри, що вони перевозили зерно та один із них може виявитися судном MERO STAR. Згідно з інформацією з відкритих реєстрів, MERO STAR ходить під прапором Сьєрра-Леоне.


Раніше посольство України повідомляло, що дані про постраждалих українців відсутні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний вибух у порту Бейрута сколихнув всю столицю Лівану. Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши деякі будівлі. У будинках на відстані 10 км виривало двері та вікна, пошкоджені перекриття.


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