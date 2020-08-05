Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

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Коронавірусний фонд «схуд» на 1,3 млрд грн — саме таку суму витратили за липень.

Станом на 30 липня за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 4,5 млрд грн. З держбюджету було витрачено 1,7 млрд грн, а з місцевих бюджетів 2,8 млрд. Влада переконує, що ці гроші пішли на придбання товарів та оплату послуг для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це 5 серпня повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані Держказначейства.

Зазначається, що гроші витратили на медичні маски, антисептики та експрес-тести. Також оплачувалися медикаменти та розхідні матеріали, послуги на перевезення інфікованих коронавірусом пацієнтів та їхнє харчування.

Чиновники запевняють, що Мінфін постійно моніторить бюджетні видатки на придбання товарів і послуг необхідних для запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, з початку спалаху коронавірусної інфекції в Україні Міністерство охорони здоров’я не придбало жодного апарату штучної вентиляції легень. При цьому в МОЗ ще п’ять місяців тому заявляли про наміри забезпечити лікарні 200 апаратами ШВЛ.

У квітні Кабмін виділив міністерству 100 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для українських лікарень, зокрема й апаратів ШВЛ. Однак МОЗ ще досі «готує необхідні документи» для проведення закупівель.