Спалах коронавірусу стався у ВАКС. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n142081-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-v-antykorupciynomu-sudi.html

Ракурс

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 стався у Вищому антикорупційному суді.

Хворобу виявили у п’ятьох співробітників Апеляційної палати ВАКС. У цих осіб був позитивний тест на коронавірус. Про це 5 серпня повідомляють УНН із посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що відвідувачів до будівлі суду впускають лише за умови дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Це робиться, щоб убезпечити від зараження як самих відвідувачів, так і робітників суду.

Окрім того, через те, що деякі судді перебувають на лікарняному, то з розгляду зняли 14 справ, які повинні були бути розглянуті 5 серпня.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 150 нових випадків захворювання на COVID-19. А в Україні за 4 серпня заразилася 1 тис. 271 особа. З початку епідемії в країні інфекцію підхопили 75 тис. 490 осіб.