Озброєні підлітки вдерлися у резиденцію Трампа. Фото: zik.ua

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Озброєні підлітки вдерлися на територію резиденції президента США Дональда Трампа. Поліцейські затримали трьох підлітків, які проникли на територію маєтку і курортного комплексу Мар-а-Лаго.

У рюкзаку молодих людей правоохоронці виявили автомат Калашникова. Виявилося, що 15-річні підлітки перелізли через огорожу Мар-а-Лаго, коли втікали від поліцейських. На той момент Трампа не було в резиденції. Про це заявила прес-секретар поліції Палм-Біч Майкл Огродник, 6 серпня повідомляє «Голос Америки».

Імена затриманих поліція не розкриває. Їх доправили у виправну установу для неповнолітніх, очікується, що прокуратура пред’явить їм звинувачення. Підлітки заявляють, що АК-47 не їхній. Стверджують, що знайшли автомат.

Як відомо, курорт у Флориді, що належить Трампу, вже став місцем кількох вторгнень відтоді, як він став президентом.

Нагадаємо, у червні президент США Дональд Трамп, його дружина та син змушені були ховатися у підземному бункері під час протестів біля Білого дому у Вашингтоні.