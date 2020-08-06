Наслідки вибуху у Бейруті. Фото: timesofisrael.com

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Вибух у Бейруті завдав регіону збитків на суму 15 млрд дол. Раніше влада оцінювала збиток на суму до 5 млрд дол.

Внаслідок вибуху частково або повністю зруйнована майже половина міста. Без допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Про це заявив губернатор Бейрута Марван Абд, передає телеканал Al Hadath.

Наразі спеціальна комісія працює над становленням всіх обставин, які призвели до вибуху. Остання інформація свідчить, що внаслідок вибуху загинули понад 130 осіб, а майже 5 тис. постраждали.

Як пише BBC, експерти із британського Шеффілдського університету проаналізували відеозаписи вибуху та розрахували його силу. Фахівці стверджують, що сила детонації дорівнювала еквівалентно 1 тис. чи 1 тис. 500 т тротилу. Зазначається, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року. За словами професора Енді Тіаса, вибух у Бейруті став одним із найпотужніших неядерних вибухів в історії.

Тим часом ліванські спецслужби заявили, що вибух стався під час зварювання. Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху 2 тис. 750 т аміачної селітри.

Нагадаємо, 4 серпня стався вибух у порту Бейрута, який зруйнував половину міста. Влада Лівану вважає, що вибух у столиці міг статися через халатність та бездіяльність у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів.