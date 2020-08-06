«Шахтар» переміг «Вольсбург». Фото: ФК «Шахтар»

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Ракурс

Донецький «Шахтар» переміг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи німецький «Вольсбург» з великим рахунком — 3:0.

Футбольний поєдинок відбувся при порожніх трибунах НСК «Олімпійського» в Києві. Підопічні Луїша Каштру домінували увесь поєдинок, але всі три голи були забиті під кінець матчу. Дубль оформив натуралізований бразилець Жуніор Мораес, ще один гол на рахунку ізраїльтянина Манора Соломона. Так «гірники» вийшли у чвертьфінал Ліги Європи.

«Шахтар» — «Вольфсбург» 3:0 (перший матч — 2:1)

Голи: Мораес, 89, 90 + 3, Соломон, 90 + 1.

«Шахтар»: П’ятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко — Маркос Антоніо (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрік, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

«Вольфсбург»: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссійон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Віктор.

Попередження: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

На 68-й хвилині видалений Давид Хочолава (Шахтар) (грубе порушення). На 70-й хвилині видалений Давид Брукс (Вольфсбург) (повторне попередження).

Після гри наставник «гірників» Луїш Каштру був на емоціях та дякував своїм підопічним за гру. Тренер похвалив футболістів за вихід у чвертьфінал Ліги Європи, за чемпіонство в Україні, подякував адміністрації клубу.

Ми працюємо щодня, щоб перемагати. Іноді це нам не вдається і ми засмучуємося. Ми бачимо, що наша робота компенсується перемогами. У футболі все відбувається раптово і життя може помінятися, — зазначив тренер.



Нагадаємо, футбольний тренер із Румунії Мірча Луческу заробив в Україні на посаді головного тренера донецького «Шахтаря» майже 50 млн євро.