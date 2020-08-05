ГУР Міноборони очолив розвідник, якого торік намагалися підірвати в Києві

Головне управління розвідки очолив Кирило Буданов, фото: «Офіційно»

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони очолив Кирило Буданов.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського № 308/2020, датований 5 серпня, опублікований на сайті Офісу президента.

На цій посаді він замінить Василя Бурбу, звільненого президентським указом № 307/2020.

Бурба очолював ГУР з 2016 року.

Зміну начальника ГУР у Зеленського пояснюють «потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань».

Буданов — офіцер ГУР Міноборони. Саме Буданова у квітні 2019 року намагалися підірвати російські диверсанти, заклавши вибухівку до його автомобіля Chevrolet Evanda. Тоді вибуховий пристрій несподівано здетонував під час встановлення, тяжко поранивши чоловіка, який закладав вибухівку.

Про те, що ціллю підривника був працівник ГУР Буданов, стало відомо з матеріалів суду.

Російські ЗМІ раніше називали ім’я Буданова серед переліку членів «групи диверсантів ГУР Міноборони України», яка у 2016 році нібито висадилася в тимчасово окупованому Криму та ліквідувала полковника групи спецпризначенців «Вимпел» Романа Каменєва.

Офіційний Київ такі заяви з боку країни-агресора спростовує. В Україні вважають, що Каменєв загинув в результаті перестрілки між різними групами окупантів на півночі Криму.

Нагадаємо, у квітні цього року двох росіян засудили за підрив авто Буданова.