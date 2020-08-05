ГУР Минобороны возглавил разведчик, которого в прошлом году пытались взорвать в Киеве

Главное управление разведки возглавил Кирилл Буданов, фото: «Офіційно»

https://racurs.ua/n142108-gur-minoborony-vozglavil-razvedchik-kotorogo-v-proshlom-godu-pytalis-vzorvat-v-kieve.html

Ракурс

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны возглавил Кирилл Буданов.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского № 308/2020, датированный 5 августа, опубликован на сайте Офиса президента.

На этом посту он заменит Василия Бурбу, уволенного президентским указом № 307/2020.

Бурба возглавлял ГУР с 2016 года.

Изменение начальника ГУР у Зеленского объясняют «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

Буданов — офицер ГУР Минобороны. Именно Буданова в апреле 2019 года пытались взорвать российские диверсанты, заложив взрывчатку в его автомобиль Chevrolet Evanda. Тогда взрывное устройство неожиданно сдетонировало при установке, тяжело ранив мужчину, который закладывал взрывчатку.

О том, что целью подрывника был работник ГУР Буданов, стало известно из материалов суда.

Российские СМИ ранее называли имя Буданова в перечне членов «группы диверсантов ГУР Минобороны Украины», которая в 2016 году якобы высадилась во временно оккупированном Крыму и ликвидировала полковника группы спецназовцев «Вымпел» Романа Каменева.

Официальный Киев такие заявления со стороны страны-агрессора опровергает. В Украине считают, что Каменев погиб в результате перестрелки между различными группами оккупантов на севере Крыма.

Напомним, в апреле этого года двух россиян осудили за подрыв авто Буданова.