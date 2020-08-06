«Шахтер» победил «Вольсбург». Фото: ФК «Шахтер»

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» победил в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Вольсбург» с большим отрывом — 3:0.

Футбольный поединок состоялся при пустых трибунах НСК «Олимпийского» в Киеве. Подопечные Луиша Каштру доминировали весь поединок, но все три гола были забиты под конец матча. Дубль оформил натурализованный бразилец Жуниор Мораес, еще один гол на счету израильтянина Манора Соломона. Таким образом «горняки» вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

«Шахтер» — «Вольфсбург» 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90 + 3, Соломон, 90 + 1.

«Шахтер»: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

«Вольфсбург»: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

На 68-й минуте удален Давид Хочолава (Шахтер) (грубое нарушение). На 70-й минуте удален Давид Брукс (Вольфсбург) (повторное предупреждение).

После игры наставник «горняков» Луиш Каштру был на эмоциях и благодарил своих подопечных за игру. Тренер похвалил футболистов за выход в четвертьфинал Лиги Европы, за чемпионство в Украине, поблагодарил администрацию клуба.

Мы работаем ежедневно, чтобы побеждать. Иногда это нам не удается и мы расстраиваемся. Мы видим, что наша работа компенсируется победами. В футболе все происходит внезапно и жизнь может поменяться, — отметил тренер.



Напомним, футбольный тренер из Румынии Мирча Луческу заработал в Украине на посту главного тренера донецкого «Шахтера» почти 50 млн евро.