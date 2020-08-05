Вибух у Бейруті. Фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n142095-pro-mojlyvist-katastrofy-u-beyruti-poperedjaly-pivroku-tomu-rozsliduvannya.html

Ракурс

Вибух у Бейруті міг статися через халатність та бездіяльність у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів.

Через порушення правил зберігання пожежа перекинулась с 9-го складу на 12-й, де зберігалася аміачна селітра. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційне джерело.

Повідомляється, що шість місяців тому під час засідання профільних комітетів оголошувалося попередження про те, що зберігання таких речовин разом може стати причиною трагедії. Тому ймовірною причиною вибуху може стати бездіяльність та халатність уряду, який не видав указ про утилізацію легкозаймистого матеріалу.

Зі свого боку генеральний директор ліванської митниці зазначив, що митниця відправила до судових органів шість документів для того, щоб перемістити селітру, але їх запити було проігноровано.

Як з’ясували журналісти, ліванська митниця у 2016 та 2017 роках просила через суд морську адміністрацію перемістити або схвалити продаж нітрату амонію, аби гарантувати безпеку порту.

Нагадаємо, в результаті вибуху в Бейруті загинули щонайменше 100 осіб і 4 тис. людей постраждали.