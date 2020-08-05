Декілька українців травмувалися внаслідок вибуху у Бейруті. Фото: The Hummingbird

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Вибух у Бейруті призвів до травмування кількох громадян України.

Серйозно постраждалих у результаті вибухів у столиці Лівану громадян України немає, але декілька українців дістали травми. Є родини, у яких внаслідок вибухів пошкоджені оселі та майно. Наразі тривають перемовини про відновлення цих квартир або будинків. Про це 5 серпня заявив посол України в Лівані Ігор Осташ в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами дипломата, українське посольство намагається розшукати інформацію про нібито два українські кораблі, що знаходилися в районі вибухів. Наразі відомо, що вибухом сильно пошкодило корабель ООН, але інформація про постраждалих українських моряків не надходила. Осташ закликав українців у Бейруті телефонувати на телефони посольства України в Лівані.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що Україна готова надати Лівану допомогу у зв’язку з вибухом в Бейруті. За словами керівника уряду, літак із співробітникам ДСНС готовий вилетіти у будь-який час.

Нагадаємо, 4 серпня стався вибух у порту Бейрута, який зруйнував половину міста. Внаслідок надзвичайної події загинули щонайменше 100 осіб, а понад 4 тис. дістали поранення. Багато людей досі перебувають під завалами.

У порту де прогримів вибух, стояло судно MERO STAR із Маріуполя, яке завантажилося пшеницею в українському порту. Його подальша доля наразі невідома.