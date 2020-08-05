Загиблих під Зайцевим військових нагородив Зеленський

Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142093-zagyblyh-pid-zaycevym-viyskovyh-nagorodyv-zelenskyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі закінчилася загибеллю для низки українських військових. Володимир Зеленський, президент України, нагородив орденом «За мужність» III ступеня п’ятьох загиблих у зоні ООС військовослужбовців.

Серед нагороджених є ті, хто став жертвою обстрілів під Зайцевим. Про це стало відомо з указу, опублікованого на сайті глави держави.

Військовослужбовці дістали нагороду за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Посмертно нагородили старшого солдата Ігора Вівчаренко, сержанта Ярослава Журавля, сержанта Миколу Іліна, сержанта Олексія Золіна та лейтенанта Дмитра Красногрудь.

Зеленський додав, що імена героїв, які віддали життя за Україну, назавжди залишаться в пам’яті українців. Подвиг, що здійснили українські бійці, та їхню непереборну любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами, вважає президент.

Він подякував усім військовим, що боронять Україну та кордони держави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло загиблого поблизу Зайцевого медика. Він загинув 13 липня і відтоді окупанти усіляким чином гальмували пошук тіла українськими військовими.

В ООС повідомили про передачу неідентифікованого тіла на КПВВ «Мар'їнка». Утім, підтверджень того, що це — військовий медик, який загинув 13 липня, не було. Українські військові мали намір провести експертизу ДНК у Красногорівській лікарні.