Погибших возле Зайцево военных наградил Зеленский

Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142093-pogibshih-pod-zaycevym-voennyh-nagradil-zelenskiy.html

Ракурс

Война на Донбассе закончилась гибелью для ряда украинских военных. Владимир Зеленский, президент Украины, наградил орденом «За мужество» III степени пятерых погибших в зоне ООС военнослужащих.

Среди награжденных есть те, кто стал жертвой обстрелов под Зайцево. Об этом стало известно из указа, опубликованного на сайте главы государства.

Военнослужащие получили награду за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посмертно наградили старшего солдата Игоря Вивчаренко, сержанта Ярослава Журавля, сержанта Николая Илина, сержанта Алексея Золина и лейтенанта Дмитрия Красногрудь.

Зеленский добавил, что имена героев, отдавших жизнь за Украину, навсегда останутся в памяти украинцев. Подвиг, который совершили украинские бойцы, невозможно измерить никакими наградами, считает президент.

Он поблагодарил всех военных, защищающих Украину и границы государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего вблизи Зайцево медика. Он погиб 13 июля и с тех пор оккупанты всяческим образом тормозили поиск тела украинскими военными.

В ООС сообщили о передаче не идентифицированного тела на КПВВ «Марьинка». Впрочем, подтверждений того, что это — военный медик, который погиб 13 июля, не было. Украинские военные намеревались провести экспертизу ДНК в Красногоровской больнице.