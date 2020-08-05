Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Повені на Тернопільщині, фото: ДСНС

12 млн грн уряд виділив Тернопільщині на ліквідацію наслідків червневих повеней

5 сер 2020, 16:20
999

Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 12 млн 599 тис. 928 грн Тернопільській облдержадміністрації на ліквідацію наслідків масштабних повеней, які сталися у червні цього року.

Загалом сума збитків, які завдала стихія, Кабмін оцінює у понад 50 млн грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці відповідного розпорядження уряду зазначається, що від паводка на річці Дністер у період з 23 по 25 червня постраждав загалом 21 населений пункт у чотирьох районах Тернопільської області, також було завдано значних пошкоджень інфраструктурі регіону. Крім того, довелося екстрено евакуювати 184 особи.


Від масштабних повеней наприкінці червня в Україні, окрім Тернопільщини, постраждали також Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області.

Нагадаємо, червнева повінь у Карпатах затопила лікарню, в якій перебували люди, хворі на коронавірусну хворобу СOVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿