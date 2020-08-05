Наводнения на Тернопольщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n142092-12-mln-grn-kabmin-vydelil-ternopolschine-na-likvidaciu-posledstviy-iunskih-navodneniy.html

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Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 12 млн 599 тыс. 928 грн Тернопольской облгосадминистрации на ликвидацию последствий масштабных наводнений, которые произошли в июне этого года.

В целом сумму убытков, которые нанесла стихия, Кабмин оценивает в более 50 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке соответствующего розпоряджения правительства отмечается, что от паводка на реке Днестр в период с 23 по 25 июня пострадал 21 населенный пункт в четырех районах Тернопольской области, также были нанесены значительные повреждения инфраструктуре региона. Кроме того, пришлось экстренно эвакуировать 184 человека.

От масштабных наводнений в конце июня в Украине, кроме Тернопольщины, пострадали также Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области.

Напомним, июньское наводнение в Карпатах затопило больницу, в которой находились люди, больные коронавирусной болезнью СOVID-19.