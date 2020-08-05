Аграрій Валерій Міщенко. Фото: скріншот з трансляції

https://racurs.ua/ua/n142091-golovou-kirovogradskoyi-oda-stane-agrariy-kabmin-vyznachyvsya-z-kandydatom.html

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Головою Кіровоградської обласної державної адміністрації став аграрій Валерій Міщенко.

Кабінет міністрів погодив його кандидатуру на засіданні, яке відбулося 5 серпня. Міщенко на засіданні уряду вже заявив, що першу чергу намагатиметься розібратися з фінансовими потоками — куди вони йдуть і як ефективно використовуються. Про це повідомлялося у прямій трансляції засідання уряду.

Міщенко додав, що з 2001 року займається агробізнесом — вирощує сільськогосподарські культури у Кіровоградській та Чернігівській областях. Бізнесмен запевнив, що передасть свій бізнес синові, коли перейде на державну службу.

Я бачу конфлікт інтересів, коли мені запропонували, я сказав, що це може бути конфлікт інтересів — але мені на це сказали, що в мене не буде конфлікту інтересів, — зазначив він.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ України в уряді Олексія Гончарука та колишній віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко став надзвичайним і повноважним послом нашої держави у Великій Британії.