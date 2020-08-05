Реформу харчування в школах схвалив Кабмін — як годуватимуть учнів

Харчування в школі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142089-reformu-harchuvannya-v-shkolah-shvalyv-kabmin-yak-goduvatymut-uchniv.html

Ракурс

Харчування в школах вирішили переглянути в Кабінеті міністрів України. Там запровадили нову реформу системи шкільного харчування в освітніх закладах.

Вже в цьому році планується змінити норми організації харчування учнів у школах та розробити орієнтовні двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду 5 серпня.

В уряді очікують, що реформа буде сприяти популяризації та формуванню культури харчування в дітей та впливатиме на розвиток принципів здорового харчування.

Також повідомляється, що вже на початку навчального року в уряді мають затвердити гігієнічні вимоги до харчоблоків освітніх закладів, а впродовж найближчих трьох років планується їх модернізація до сучасних вимог.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що школи 1 вересня запрацюють у більшості міст і районів. Навчання дітей буде проходити з дотриманням санітарних норм.