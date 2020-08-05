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Ракурс
Харчування в школі. Фото: Pixabay

Реформу харчування в школах схвалив Кабмін — як годуватимуть учнів

5 сер 2020, 15:44
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Харчування в школах вирішили переглянути в Кабінеті міністрів України. Там запровадили нову реформу системи шкільного харчування в освітніх закладах.

Вже в цьому році планується змінити норми організації харчування учнів у школах та розробити орієнтовні двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду 5 серпня.

В уряді очікують, що реформа буде сприяти популяризації та формуванню культури харчування в дітей та впливатиме на розвиток принципів здорового харчування.


Також повідомляється, що вже на початку навчального року в уряді мають затвердити гігієнічні вимоги до харчоблоків освітніх закладів, а впродовж найближчих трьох років планується їх модернізація до сучасних вимог.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що школи 1 вересня запрацюють у більшості міст і районів. Навчання дітей буде проходити з дотриманням санітарних норм.

Джерело: Ракурс


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