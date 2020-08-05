Реформу питания в школах одобрил Кабмин — как будут кормить учеников

Питание в школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142089-reformu-pitaniya-v-shkolah-odobril-kabmin-kak-budut-kormit-uchenikov.html

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Питание в школах решили пересмотреть в Кабинете министров Украины. Там надумали полностью реформировать систему школьного питания.

Уже в этом году планируется внести изменения в нормы организации питания учащихся в школах и разработать ориентировочные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 5 августа.

В правительстве ожидают, что реформа будет способствовать популяризации и формированию культуры питания у детей и влиять на развитие принципов здорового питания.

Также сообщается, что уже в начале учебного года в правительстве должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам образовательных учреждений, а в течение ближайших трех лет планируется их модернизация для соответствия современным требованиям.

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 сентября школы заработают в большинстве городов и районов. Обучение детей будет проходить с соблюдением санитарных норм.