Чиновников Зеленского уличили в использовании админресурса — местные выборы 2020

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Владимир Зеленский, а также чиновники из команды президента в последнее время начали озвучивать заявления, содержащие признаки использования админресурса. Такие нарушения заметил «Комитет избирателей Украины», который предостерег Зеленского от использования служебных полномочий в политических целях на местных выборах 2020 года.

КИУ определил пять таких заявлений власти с признаками использования админресурса, информирует сайт организации. Речь идет о:

выступлении одиозного нардепа Александра Дубинского на собрании фракции «Слуга народа» о проведении праймериз на пост мэра Киева. «Слуга» тогда заявил, что обсуждал с президентом уголовные дела против действующего мэра Виталия Кличко;

Зеленский 16 июля на брифинге сказал, что всех кандидатов от «Слуги народа» перед выборами проверит Служба безопасности Украины;

глава Закарпатской ОГА Петров, отвечая на вопрос о предстоящих выборах, сообщил о возможной координации работы с Офисом президента для проверки кандидатов от партии власти;

один из руководителей фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью сказал, что к отбору кандидатов-«слуг» в мэры привлечены офис Зеленского и Министерство цифровой трансформации;

на праймериз «Слуги народа» в Киеве голоса подсчитывали работники Офиса президента.

По мнению КИУ, подобные заявления можно расценивать как подготовку к использованию админресурса на местных выборах, поскольку политсила президента озвучила намерения привлечь к политической деятельности ресурсы СБУ, Офиса президента, отдельных министерств и местных госадминистраций.

В то же время избирательное законодательство Украины запрещает кандидатам, занимающим должности в органах власти, привлекать к предвыборной агитации подчиненных им лиц, рабочее имущество и оборудование.