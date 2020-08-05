Стратегию регионального развития до 2027 года утвердил Кабмин. Фото: vartonews.com.ua

https://racurs.ua/n142088-strategiu-regionalnogo-razvitiya-do-2027-goda-utverdil-kabmin.html

Ракурс

Государственную стратегию развития регионов на семь лет 5 августа утвердил Кабинет министров Украины.

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило проект постановления «Об утверждении государственной стратегии регионального развития на 2021−2027 годы». Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Чиновники определили типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика:

горные территории украинских Карпат;

побережья Черного и Азовского морей;

зоны влияния международных транспортных коридоров;

приграничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях;

природно-заповедные территории;

городские агломерации;

центры экономического роста;

монофункциональные городские поселения;

сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Отмечается, что стратегические цели регионального развития — повышение уровня конкурентоспособности областей и развитие эффективного многоуровневого управления.

Кроме того, документ вводит переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политики развития территорий на основе стимулирования использования их собственного потенциала. Предусматривается и поддержка отдельных территорий, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития.

Напомним, в Украине в январе утвердили стратегию развития финансового сектора до 2025 года. Документ предусматривает усиление защиты прав кредиторов и инвесторов.