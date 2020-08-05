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Стратегию регионального развития до 2027 года утвердил Кабмин. Фото: vartonews.com.ua

Стратегию регионального развития на семь лет утвердил Кабмин — что она предусматривает

5 авг 2020, 15:34
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Государственную стратегию развития регионов на семь лет 5 августа утвердил Кабинет министров Украины.

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило проект постановления «Об утверждении государственной стратегии регионального развития на 2021−2027 годы». Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Чиновники определили типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика:

  • горные территории украинских Карпат;
  • побережья Черного и Азовского морей;
  • зоны влияния международных транспортных коридоров;
  • приграничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях;
  • природно-заповедные территории;
  • городские агломерации;
  • центры экономического роста;
  • монофункциональные городские поселения;
  • сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Отмечается, что стратегические цели регионального развития — повышение уровня конкурентоспособности областей и развитие эффективного многоуровневого управления.


Кроме того, документ вводит переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политики развития территорий на основе стимулирования использования их собственного потенциала. Предусматривается и поддержка отдельных территорий, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития.

Напомним, в Украине в январе утвердили стратегию развития финансового сектора до 2025 года. Документ предусматривает усиление защиты прав кредиторов и инвесторов.

Источник: Ракурс


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