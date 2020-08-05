Стратегію регіонального розвитку до 2027 року затвердив Кабмін. Фото: vartonews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142088-strategiu-regionalnogo-rozvytku-do-2027-roku-zatverdyv-kabmin.html

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Державну стратегію розвитку регіонів на сім років 5 серпня затвердив Кабінет міністрів України.

Уряд на сьогоднішньому засіданні затвердив проект постанови «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки». Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Чиновники визначили типи територій, на яких буде фокусуватись регіональна політика:

гірські території українських Карпат;

узбережжя Чорного та Азовського морів;

зони впливу міжнародних транспортних коридорів;

прикордонні регіони, зокрема у несприятливих умовах;

природно-заповідні території;

міські агломерації;

центри економічного зростання;

монофункціональні міські поселення;

сільські поселення у несприятливих умовах.

Зазначається, що стратегічні цілі регіонального розвитку — підвищення рівня конкурентоспроможності областей та розбудова ефективного багаторівневого врядування.

Окрім того, документ запроваджує перехід від переважно територіально нейтральної до територіально спрямованої політики розвитку територій на основі стимулювання використання їх власного потенціалу. Передбачається й підтримка окремих територій, що характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо, в Україні в січні затвердили стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року. Документ передбачає посилення захисту прав кредиторів та інвесторів.