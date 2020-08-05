Із безквитковим проїздом здогадалися боротися в «Укрзалізниці»

"Укрзализниця". Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142087-z-bezkvytkovym-proyizdom-zdogadalysya-borotysya-v-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Боротьба з корупцію в «Укрзалізниці» активізувалася після нападу у поїзді на жінку.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що в залізниці планують вийти на того, хто «кришує" перевезення без квитків між провідниками та пасажирами. Про це повідомив сам Лещенко на сторінці в Facebook.

Він заявив, що система поборів за безквитковий проїзд існує роками та функціонує централізовано. На думку Лещенка, така налагоджена система не могла б існувати без «кришування».

Лещенко додав, що наразі відбувається службове розслідування дій керівника філії «Пасажирська компанія» Максима Міняйла щодо корупції, викритої під час обшуків, проведених Службою безпеки України (СБУ) та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

На його думку, випадок із нападом чоловіка, який подорожував без квитка, вивернув назовні внутрішні проблеми «Укрзалізниці». Член наглядової ради додав, що компанія потребує реформування зсередини.

31 липня на Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав намагатися зґвалтувати її на очах у малолітньої дитини жінки. Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження. Наразі нападника арештували на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, що 4 серпня в УЗ повідомили, що звільнять провідницю і частину працівників поїзда Київ-Маріуполь, де стався інцидент з побиттям.